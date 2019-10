Colectiveros siguen sin cobrar lo adeudado y retoman la retención de servicios

Los colectiveros que cumplieron esta mañana con la retención de servicios de tres horas y minutos después de las 11, partieron desde las cabeceras"Al perjuicio lo provoca la empresa a los trabajadores y a los usuarios por no abonar lo prometido que son 13.500 pesos no remunerativos a pagar enGroh aseveró que "todos los choferes acataron esta medida", pero "no se dejan pasajeros a mitad de camino", dijo a Elonce. El dirigente negó queConsultado sobre el panorama que vislumbran hacia fin de semana, cuando tengan que pagarse los sueldos del mes, admitió que "no es bueno", pero