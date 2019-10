No habrá colectivos al menos durante tres horas y podrían ampliar la medida

Horarios de retención

Ampliar las medidas

El principio del conflicto

"Si cumplen, se trabaja"

UTA Entre Ríos comenzará este martes a las 8,. Según confirmaron a, no pudieron cancelar el pago de una suma de $4.500 que debían abonar este lunes, antes de las 18.Según indicaron desde UTA Entre Ríos,. En caso de no tener depositado el dinero,que "hemos sido nuevamente, engañados por la empresa que no cumplió y nuevamente, los pasajeros de esta ciudad se van a ver perjudicados por un incumplimiento de la empresa", explicó."En principio, la retención de servicios será entre las", señaló Groh aPor otra parte, el representante de UTA se refirió al pago de sueldo que debe concretarse, antes de las 18 del próximo viernes. "Esperemos que el"Días pasados dialogamos con la empresa y acordamos que el pago, lo iban a realizar el pasado miércoles 25 de septiembre, pero por cuestiones de economía de la empresa no podían abonarlo y se comprometieron a hacerlo el día viernes. Pero"Desde la mañana que estamos hablando con la empresa y nos tuvieron a las vueltas todo el día.y agregó que "nosotros también somos flexibles con la empresa porque sabemos que son tiempos difíciles, pero esto ya es un atropello y no lo vamos a permitir", remarcó.En referencia al malestar que provoca en los usuarios, una nueva medida de fuerza por parte de los choferes de colectivos,", resumió el secretario gremial de UTA Entre Ríos y destacó la predisposición de los choferes en cumplir sus tareas.