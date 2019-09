Once por todos: El Payaso "Plim plim" trabaja por un nuevo objetivo solidario

El payaso "Plim Plim" es un símbolo de la jornada solidaria Once por Todos. Cada 8 de Diciembre, se hace presente en la Sala Mayo para entregar el fruto de todo un año de trabajo a beneficio y aportar su granito de arena para quienes lo necesitan.Desde la segunda edición de Once por Todos, el payaso paranaense solidario colabora con la jornada y se plantea nuevos objetivos para la edición 2019 de las once horas de transmisión en vivo a beneficio de hospitales, ONGs, entidades, y escuelas de toda la provincia.Hace varios meses comenzó a desarrollar su trabajo solidario, el payaso "Plim plim", recorre los comercios de la Peatonal y otras zonas de la capital entrerriana para promocionar su tarea y apela a la solidaridad de los paranaenses para cumplir la misma.Este domingo estuvo varias horas en la zona del anfiteatro de Paraná, donde se realizó la Fiesta de la Primavera. En el lugar, bailó, se sacó fotos y saludó a los chicos que concurrieron al Parque Urquiza."Estamos trabajando con las publicidades para este 08 de diciembre y desde hace más de dos meses, vamos a tratar de comprar 5 mil pañales", explicó a Elonce y agregó que "este año, está dura la mano, pero vamos a tratar de lograr el objetivo", remarcó el payaso solidario de Paraná."Los chicos se acercan a sacarse fotos porque le llama mucho la atención, los zapatos y las medias", afirmó a Elonce y agregó que "esos son los que me hacen bailar", dijo entre risas.En referencia a la jornada solidaria Once por Todos, el payaso "Plim Plim" afirmó que "van quince años de solidaridad y que haya perdurado en el tiempo, quiere decir, que la gente que está en esto, lo ha hecho las cosas bien", remarcó."La gente me pregunta cómo compro los pañales y yo le explico que salgo todos los días a trabajar, sino trabajo, no los puedo comprar. A eso hay que sumar que la gente colabora mucho y valora el esfuerzo, aunque para mí, no sea un sacrificio", remarcó el payaso solidario de Paraná. Elonce.com