Se celebra hoy el día de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos

Paraná Inauguraron las obras de restauración de la Capilla Norte San Miguel

Los entrerrianos celebran hoy a su Patrono, San Miguel Arcángel. En ese marco, está prevista la solemne procesión y luego la celebración de la santa Misa en la parroquia de calle Carlos Gardel.Las actividades previstas darán inicio a las 16, y como cada año, la jornada culminará con la actuación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.el Padre Gustavo Horisberger, Párroco de San Miguel en Paraná.La procesión será con la imagen del santo y se recorrerán las calles adyacentes al templo. Durante la novena en honor a San Miguel , día a día, se rezó por una intención en particular. "San Miguel es como la catedral de la provincia, y es un modo de identificarla por todos los entrerrianos", valoró el párroco.En Paraná, el templo de la parroquia San Miguel es el más antiguo, ya que su construcción se inició en 1822. Es más, tres años después se señala que se realizó la votación popular en la Plaza 1º de Mayo que determinó que San Miguel fuera el patrono de la provincia, y la Virgen del Rosario de la ciudad.Las crónicas de la época refieren que fue la primera elección democrática con participación de toda la población de que se tenga noticias y no obstante lo que esperaba el propio clero, que entendía que sería elegida patrona la Virgen del Rosario, los votantes eligieron a San Miguel.Cada 29 de setiembre, día de San Miguel Arcángel, la provincia celebra la Festividad del santo patrono. Es feriado para la administración pública y optativo para el empleador del comercio, la industria y los servicios. Pero este año, al ser día domingo, el día festivo no afecta el desarrollo de las actividades previstas.El templo de San Miguel fue construido gracias a la iniciativa del cura Antolín Gil y Obligado, quien propuso un proyecto en 1822 dando cuenta de las necesidades religiosas del momento.