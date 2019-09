Inauguraron la nomenclatura de la calle con el nombre del ex rugbier Alberto Nin

La ciudad de Paraná ya cuenta con una calle en honor a Alberto Dimas Ramón Nin, ex rugbier y dirigente paranaense impulsor del club Capibá Rugby Club. El acto de inauguración de nomenclatura fue encabezado por el Intendente Sergio Varisco y familiares de Nin en la mañana de este sábado.La ex calle pública 926 desde ahora se denomina Alberto Nin y abarca desde avenida Zanni hasta el predio del club Capibá en el sur de la capital entrerriana (calle Gobernador Parera). Nin fue un destacado rugbier paranense que falleció en diciembre de 2017 a los 68 años de edad. Se destacó como jugador y dirigente en el ambiente del rugby y del hockey, siendo un gran impulsor en el país de una veintena de clubes."Es una sana costumbre que a los hombres y mujeres que hacen a la ciudad se los recuerde con el nombre de una calle. En este caso de Alberto Nin entrando a su club, a uno de los tantos que fundó", sostuvo el mandatario municipal. "Quienes dejan una huella en nuestras vidas permanecen en nosotros y él era un hombre que lo invadía la bondad, no tenía maldad, estaba para ayudar con la ideología del sentido común, de la solidaridad", señaló Varisco.Francisco Nin, hijo de Alberto, destacó la figura de su padre. "Todos dicen que fue una gran persona, yo como hijo más que un padre es como un amigo que al día de hoy me sigue dando sorpresas, como esto. Me parece fantástico que su nombre esté en esta calle por que se brindó mucho por la ciudad, por la comunidad, por el barrio, sobre todo que desemboca en un club que él tanto quiso. Mucha gente de distintos clubes acompañó este homenaje porque es el sentimiento que sentían por él, un dirigente y deportista del amateurismo puro", señaló.Por su parte Adrián Saibene, presidente de la institución deportiva manifestó: "Es el precursor de nuestro club. Fue el que comenzó con esto y nos llena de orgullo llegar al club y mirar su nombre en el cartel. Es una manera de tenerlo presente día a día. Además en un día como hoy con cientos de niños en nuestro torneo infantil se denomine con su nombre".