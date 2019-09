UTEDyC convocó a movilizarse por despidos en Cooperadora San Francisco de Asís

La Asociación Cooperadora del Centro San Francisco de Asís comunicó a través deque debió despedir a 11 trabajadores de la entidad. Apuntaron a la difícil situación que atraviesan las instituciones que asisten a las personas con discapacidad por los recortes de aportes nacionales.que "tras la última audiencia de tres que hubo en la secretaría provincial de Trabajo con la posibilidad de subsanar la cuestión, este viernes, la directiva del San Francisco de Asís comunicó que no daban marcha atrás y que las compañeras iban a recibir sus telegramas de despido".De acuerdo a lo que comentó, entre los 11 despedidos, "hay cuatro delegados de UTEDyC y dos chicas, separadas y con hijos, las que quedaron sin trabajo de un día para el otro y hoy permanecen con atención médica psiquiátrica por esta situación".En la oportunidad, Comas convocó a delegados de las instituciones y afiliados al sindicato para una movilización para el martes, al mediodía, frente a la institución ubicada sobre calle Elena de Roffo 140 "para manifestar nuestra disconformidad por la medida que tomó".Además, manifestó su "preocupación por que otras instituciones podrían adoptar las mismas medidas, en vez de agotar todas las instancias". De acuerdo a lo que comentó, el básico de un peón de una institución civil o un club es de 38 mil pesos y un trabajador con 20 años de servicio casi duplica el sueldo."Este viernes se contactó la ministra Rosario Romero quien se comprometió a gestionar para que el lunes seamos recibidos por el gobernador", anunció el secretario general de UTEDyC. "Sería la última posibilidad por cuenta nuestra, mas allá de que ya están despedidos, para ver si podemos salvar la situación", esperanzó.Como una forma de salida a la situación de crisis que atraviesan las instituciones que asisten a las personas con discapacidad, el secretario general de UTEDyC bregó para que "cambie el sistema de pago de parte de las obras sociales, porque Iosper está pagando a los padres, quienes tienen que sacar de sus cuentas-sueldo para pagar la cuota que le demanda el cuidado de sus hijos. Y esos pagos están demorados, quizás en unos 100 mil pesos"."Existen atrasos en las obras sociales sindicales, además de los recortes al sistema de salud que rondó el 50% en todas las provincias, y evidentemente al presidente de la Republica no le importó que se afectaba a chicos discapacitados", apuntó Comas.Finalmente, y anunció que desde el sindicato "vamos a exigir el pago del 100% del bono de 5.000 pesos porque sería irrisorio si se lo paga en cuotas, debido a que al terminar, esos 1000 pesos ya no van a existir".