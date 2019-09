Jóvenes paranaenses partieron hacia el mundial de canotaje que se hará en China

Jóvenes paranaenses partieron este viernes por la mañana hacia China para representar a Argentina en el Mundial de canotaje.Al respecto, Itria indicó aque "estamos con mucha ansiedad para el mundial que empieza el 16 de octubre. Tenemos que adaptarnos al horario. Son 11 horas de diferencia y tenemos tres días de vuelo, porque llegamos recién el domingo a la noche a China, tenemos que recuperarnos y el 3 de octubre empezamos a entrenar allá".Los jóvenes se vienen preparando desde febrero, cuando clasificaron para esta disputa.Julia Marchetti, contó a este medio que tiene 18 años. "Empecé canotaje hace seis años. Siempre decía que sólo quería correr en bote de equipo y terminé clasificando para un mundial en K1 y K2", expresó, al tiempo que manifestó: "No puedo expresar lo que significa representar al país"."Entrenamos de lunes a sábado. Remamos todos los días, algunos hacemos gimnasio y también salimos a correr", indicó.Por su parte, Bautista Itria tiene 17 años y hace canotaje "desde los 7. El año pasado ya sabía de este mundial, así que estuve todo el verano preparándome para el selectivo que fue en febrero. Los entrenamientos son como mínimo tres horas durante las tardes".Sobre los gastos para afrontar el viaje, explicó que "lo tenemos que pagar todo nosotros, porque no es distancia olímpica. Igual tuvimos apoyo oficial y de sponsors".Finalmente, Daniel Marchetti contó que fue "el armador de todo este viaje no solo de ellos, sino de toda la selección. La planificación empezó en febrero y creemos que vamos a andar muy bien. Vamos a dejar lo mejor posible el país".