Vecinos de barrio Paraná XIII piden arreglo de cloacas

Vecinos de calle 1º de Mayo, entre Burmeister y República de Siria, en barrio Paraná XIII, piden una solución a un problema que registran desde hace tiempo.Elsa Díaz, explicó aque "están reventando las cámaras de las cloacas, la materia fecal entra a las casas, hay que estar lavando todo durante la mañana temprano porque es insoportable. No se pueden abrir las ventanas ni nada porque se invade el olor. Estamos cansados de hacer tantos reclamos"."Nos hemos cansado de pedir el camión y resulta que el 147 dice que no tienen camión. Cerramos todas las ventanas, es impresionante el olor. Las abro un rato y después cierro y empiezo a tirar desodorante porque es insoportable. Tiro lavandina por el piso y el olor queda igual", dijo.Asimismo, expresó que "el agua servida está en las calles y nadie hace nada. Hace un año tenían que arreglar pero no ha pasado nada. Es un foco infeccioso".