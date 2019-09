Día del Bastón Verde: Explican cómo ayudar a una persona con baja visión

Promover la utilización

Cada 26 de septiembre se conmemora el Día del Bastón Verde. Es una jornada que sirve para difundir el uso del bastón verde y ayudar a diferenciar a las personas de baja visión de las personas ciegas, y contribuir a mejorar su calidad de vida.La escuela de ciegos y disminuidos visuales "Hellen Keller" de Paraná, recordó este jueves el Día del "Bastón Verde", elemento que portan las personas con "Baja Visión". En la institución se llevó a cabo una charla, realizaron pintadas y compartieron una mateada.Aunque el Día del Bastón Verde aún no tiene la categoría de Día Mundial o Internacional, como el Día del Bastón Blanco (que se conmemora el 15 de octubre), sí tiene mucha relevancia en Argentina ya que conmemora el aniversario de la ley que se aprobó en el año 2002 y que promueve su utilización.La Ley 25.682 expresa: "Adóptese a partir de la presente ley, el uso del bastón verde en todo el territorio de la República Argentina como instrumento de orientación y movilidad para las personas con baja visión".Se trata de una ley de gran importancia ya que, además de promover el bastón verde como un apoyo para la autonomía y movilidad de las personas con baja visión, ayuda a que puedan ser identificados.Daniel, quien porta un Bastón Verde, contó a Elonce que "me ha resultado muy beneficioso. Es un elemento más de mi vida, me da mucha seguridad personal y ayuda a que otras personas a que se den cuenta que yo tengo problemas visuales", explicó y agregó que "es importante que la gente conozca que hay gente con baja visión y el bastón ayuda a identificarlos", remarcó."El bastón verde me ha ayudado a movilizarme en la ciudad, por ejemplo, para cruzar las calles o que me avisen si hay un cantero, o un pozo en la vereda, u otros obstáculos que no los puedo visualizar, entonces, la gente te avisa", afirmó Daniel a Elonce y agregó que "es importante que nos avisen que nos van a ayudar y que nos muestren si hay algún obstáculo", explicó.