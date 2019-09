Preocupan robos y roturas de vidrios en autos estacionados cerca de una escuela

La situación se registra en la zona de calles Dean J. Álvarez y Jujuy, donde se emplaza el colegio Cristo Redentor. En reiteradas oportunidades, quienes dejan estacionados sus autos en las inmediaciones, han sufrido la rotura de vidrios y el robo de pertenencias que han dejado en sus vehículos.Patricia Rickert, madre de un alumno, indicó aque tanto padres como profesores y maestros que estacionan en calle Jujuy han sido víctimas del accionar de personas desconocidas."Hay hechos continuos de robos y rotura de ventanillas de los autos", dijo y contó que "hable con los encargados del establecimiento y ellos hicieron las denuncias en la Comisaría Décima, pero la gente solo hace la denuncia en el seguro de su compañía" y es por ello que solicitó que hagan la exposición en la dependencia policial de la jurisdicción.Tras ello, relató que "ayer por la mañana a una mamá que dejó el auto para ir a la escuela a buscar la libreta, le rompieron el vidrio del auto", pero no hizo la denuncia a la comisaria, "pedimos por favor que hagan la denuncia en la policía".Rickert mencionó que "el movimiento y estacionamiento de autos es constante" en la zona y dio cuenta que el colegio "pidió más patrulleros pero dicen que no tienen suficientes coches para enviar". El hecho de que haya mayor presencia en el lugar serviría "no sólo para cuidar a los chicos sino también para que dejen de suceder estos acontecimientos que no son para nada gratos".