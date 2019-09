La cooperadora del San Martín necesita pañales para los servicios del hospital

La jornada solidariacumple 15 años en esta edición 2019. Y como cada 8 de diciembre, lade Paraná volverá a ser beneficiaria."Hace unos meses atrás cumplimos 60 años ininterrumpidos de la labor en el hospital, siempre estando al pie del enfermo, de lo que necesita espiritualmente y por todo lo que conlleva el estar internado", aseguró ala presidenta de la cooperadora del nosocomio, Teresita Bruna., porque sabemos que actualmente la economía hace que tengamos que salir a pedir el doble de lo que pedimos, pero la comunidad siempre responde.", aseguró.

"Necesitamos un poquito de la comunidad, que no se olviden de nosotros"

Pañales, lo más demandado

Balance de lo ya entregado

"A un accidentado que es trasladado desde el interior, le entregamos elementos de higiene personal y ropa para vestirse, porque a veces tienen que estar semanas internados, y después se les paga el pasaje tanto al paciente como a un familiar para que regresen a casa", ejemplificó en relación a la tarea que realiza la cooperadora.. Tratamos, en lo posible, de solucionarlas pero siempre gracias a la respuesta de la comunidad", valoró.En la oportunidad, Bruna comunicó que disminuyó la cantidad de grandes instituciones y comercios que aportaban un dinero de forma mensual a la cooperadora. "Dios te da con una mano y con la otra, recibimos, porque esa quita no nos quita las ganas de seguir trabajando", sentenció la titular de la entidad."El no para nosotras no existe, el `tal vez, el ´`sí, por supuesto", resaltó Bruna. "Somos como el junco, nos doblamos pero nunca nos quebramos", aseguró tras los 60 años de ayuda al paciente del San Martín y su familia.Al dar cuenta de la necesidad de personas en situación de calle que se acercan a pedir remedios, ropa y calzado, la voluntaria sostuvo:, remarcó., explicó una de las trabajadoras, María de la Cruz Vergara.Con el principal objetivo para que la comunidad se entere el destino que tiene lo que se dona, la voluntaria comentó: "Los familiares que perdieron a su ser querido nos donan los remedios. También hay laboratorios que nos mandan y si es mucha cantidad, derivamos a los centros de salud. Trabajamos en red"."Todos los servicios nos piden pañales, productos de higiene personal, anteojos, remedios. Además de aparatología, porque cuando podemos, se compra. Y entregamos pasajes al interior para los pacientes y sus acompañantes", enumeró.Por su parte, María Maidana, enfermera jubilada del nosocomio y coordinadora de la entrega de las donaciones de Once por Todos, enumeró los elementos que se entregaron en diciembre pasado al San Martín."1200 pañales fueron al servicio de Enfermería, 900 sabanas, 600 frazadas cuatro colchones, artículos de limpieza, material de terapia intensiva, entre estos, dos colchones antiescara, ropa y juguetes. Además de alimentos para la cocina", detalló, al tiempo que agregó: "Donamos a Alcaraz, a Federal, al neuropsiquiátrico de Federal, y a pueblos de Concordia enviamos bolsones con ropa y calzado".animó.