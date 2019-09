Vecinos reclaman por profundo pozo y foco infeccioso en pleno centro de Paraná

Un profundo pozo en, Andrés Pazos, casi Corrientes, un profundo pozo ocupa buena parte de la calle. El ingenio de los vecinos y a modo de reclamo hizo que colocaran un cartel que dice: "Lago tira caca. Prohibido nadar".Estela Figueroa, una comerciante que tiene su local frente al mismo comentó aque "tenemos todos los líquidos clacales en la puerta. Pasan los autos y nos salpican los vidrios".Acotó que "ayer pasó un colectivo y se hundió. En un mes lo arreglaron cuatro veces. El pozo tiene más de 1,5 metros. Todo está socavado abajo", explicó."Vienen, destrancan y lo van empeorando. Nunca tenemos mejoras", expresó la mujer. Manifestó que "los vecinos comentan que esto es de hace bastante. Parece que algo no se ha contemplado en lo cloacal. Había una curva en la red".Afirmó que "se han hecho reclamos, pero no tenemos respuestas duraderas. Esto no da más. Ahora han rellenado con tierra, pero abajo está todo socavado. Aparte, el olor es impresionante. Y al foco infeccioso lo tenemos en la puerta".