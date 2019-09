Padre de dos niños sufrió grave accidente y su familia necesita ayuda

Policiales Hospitalizaron a dos jóvenes tras un choque frontal de motos

, 27 años, permanece internado en el hospital San Martín de Paraná, como consecuencia de unregistrado el lunes por la noche sobre Avenida de Las Américas y su intersección con calle Lebensohn.. La moto en la que se trasladaba, chocó de frente contra otra. "Las motos quedaron destrozadas por el impacto", habían informado desde Bomberos Voluntarios adebido a que su pareja se encuentra desempleada."Él era quien llevaba el sustento a la casa, y si bien tengo ayuda de mis familiares,", lamentó ala joven pareja de Colman.A tres días del accidente, la hermana del joven accidentado, Valeria Santana, imploró por ayuda a través de. "Su situación está complicada porque está para cirugía y estamos tramitando los materiales que necesitará.", informó."Necesitamos de la solidaridad de la gente para que nos ayude por los costos de internación y para cubrir los gastos diarios. Si bien en el hospital nos atienden como corresponde y nos ayudan en lo que necesitamos,", detalló la mujer.Solicitó, además, la donación de, entre los que mencionó toallas, alcohol, elementos de higiene y pañales., explicó la hermana del joven accidentado.En la oportunidad,. "Fue un accidente, no sabemos qué pasó y de la otra parte no se presentó nadie. Queremos saber si la otra persona está bien, so pueden acercarse para charlar y ver si nos pueden dar una mano", solicitó Santana.Los interesados en comunicarse, pueden hacerlo a los teléfonos