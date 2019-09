Video desde el drone: Así quedó el parador que se incendió en el Thompson

El parador ubicado en la zona del balneario Thompson, donde funcionaba el boliche "Bravard", se incendió este mediodía por causas que se desconocen. Varias dotaciones de Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron en el lugar durante una hora hasta que lograron controlar el fuego, pudo confirmar Elonce.Los bomberos indicaron a Elonce que "los vientos que vienen desde el río, favorecieron la propagación del incendio y afectó casi la totalidad de la estructura del edificio", dijo Hernán Méndez, Segundo Jefe de Bomberos Voluntarios que trabajaban en el lugar."El fuego avanzó desde el lado del río hacia el interior del parador", dijo y explicó que "lo atacamos desde la zona de origen hacia el sur y luego, con las líneas desde el sur hacia el río", resaltó.Por otra parte, el Segundo Jefe de Bomberos Voluntarios anticipó la evaluación de los daños provocados por el fuego y dijo a Elonce que "se nota que el fuego consumió un 80 por ciento del edificio que es de madera", dijo.Asimismo, Méndez agregó que "no hay personas heridas y logramos rescatar un perro que estaba atado en el lugar, pero otro can que estaba en el interior, no logró sobrevivir. No pudimos hacer nada", afirmó.