Fotos y video: Incendio destruyó un parador en la playa del balneario Thompson

El parador ubicado en la zona del balneario Thompson, donde funcionaba el boliche "Bravard", se incendió este mediodía por causas que se. Se trata del boliche que se encuentra en la playa del balneario y a pocos metros del río Paraná, en la zona norte de la capital entrerriana.Los bomberos indicaron a"El fuego avanzó desde el lado del río hacia el interior del parador, pero aún no sabemos cómo se originó", dijo y explicó que "lo atacamos desde la zona de origen hacia el sur y luego, con las líneas desde el sur hacia el río", resaltó.Por otra parte,dijo.Asimismo, Méndez agregó que "no hay personas heridas y logramos rescatar un perro que estaba atado en el lugar, pero otro can que estaba en el interior, no logró sobrevivir. No pudimos hacer nada", afirmó.