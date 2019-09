Muerte en Capibá: Denuncian que siguen en funciones los policías sospechados

Familiares y amigos dese manifestaron este miércoles frente a los Tribunales de Paraná para reclamar Justicia por el joven que fue asesinado de un disparo en la nuca cuando era perseguido por los efectivos de la Policía de Entre Ríos,, durante un procedimiento en el barrio Capibá."Concentramos frente a Tribunales de Paraná. Pedimos Justicia y que nuestros gritos de Justicia se escuchen para que lleguen a oídos de quienes tengan el caso como el Procurador Amilcar García", explicó a, la madre de la víctima, Alejandra.En la oportunidad, comentó que, para ser recibida junto a sus abogados. "Que él nos dé una explicación porque a un año de la partida de Gabriel no tenemos ninguna noticia", argumentó."Gabriel nunca tuvo un enfrentamiento con la Policía.. La Policía lo interceptó, le dio la voz de alto, no lo requisó y le dieron un tiro en la nuca que le dio muerte trágicamente. Los vecinos pidieron la ambulancia mientras Gabriel agonizó durante 10 minutos", rememoró la mujer en relación a cómo acontecieron los hechos.A un año del crimen del joven, apuntó que"Gabriel tenía 20 años, toda una vida por delante y se la quitaron. No le dieron oportunidad a crecer como joven. Es muy triste y muy doloroso", lamentó, al mostrarse acompañada por las organizaciones políticas y de Derechos Humanos.En la oportunidad, una de las abogadas querellante, Lucía Tejeira, denunció: "Falta iniciar la causa, que se les impute el hecho a los policías que están señalados como los responsables del hecho admitido por ellos mismos. Pero la Fiscalía, a un año del hecho, no realizó el primer acto procesal que se realiza ante cualquier circunstancia similar"., siendo que del legajo de prueba surge que Gabriel estaba detenido, con las manos levantadas", aclaró la abogada."El procedimiento legal indica que si estaba en una situación sospechosa, debería haber sido la detención. Pero cayó muerto por un tiro en la nuca de una bala policial", sentenció Tejeira.Por su parte, el conocido defensor de los Derechos Humanos, José Iparraguirre, sostuvo: "Hay un sumario administrativo iniciado y entendemos que como mínimo esto acarreaba la suspensión de sus actividades y el retiro del arma de fuego para ambos funcionarios policiales"."Es absolutamente incomprensible que el Ministerio Público, a un año del hecho, no haya llamado a los funcionarios a prestar declaración de imputado y que no haya resuelto la situación", denunció.Y continuó: "Porque si el Ministerio Público entiende que no hay hecho delictivo, o que actuaron en el marco de la legitima defensa o en el ejercicio de su cargo, debería resolver, al menos, el archivo de las actuaciones lo que no nos permitiría apelar la medida ante el juez de Garantías; o bien, para el día de mañana poder llegar a juicio oral para que la defensa explicite por qué entiende que hay causas de justificación o antijuridicidad, y, es decir, sin ningún tipo de agresión hacia los funcionarios".Finalmente,. Y en ese sentido, diferenció:porque siempre nos costó a los organismos de Derechos Humanos, a nivel nacional, poder avanzar en este tipo de casos".