Ayudar hace bien: Tejedoras confeccionan mantas que serán donadas

En el marco de, lasse reunieron este martes por la tarde en la Plaza Sáenz Peña de Paraná paraque serán donadas a las entidades beneficiarias de la jornada solidaria que se realiza cada 8 de diciembre., detalló aMary Troncoso, una de las organizadoras. "También en el", agregó."La lana tiene una vida muy larga porque un saco que se dañó en una partecita puede ser destejido para hacer infinidad de cosas", destacó la tejedora, al tiempo que resaltó: "Hoy día la necesidad tiene cara de hereje y".En tanto, una de las tejedoras que se sumó a la convocatoria, María del Carmen de Bajada Grande, animó: "Siempre me van a ver con la bolsita con tejidos.. Vi un afiche del Centro de Artesanos y me arrimé a colaborar con cuadraditos.. Siempre que se pueda"."Tramagua es la trama y las redes, lo que nos une a las mujeres a través del tejido. Y también hay hombres que tejen y son bienvenidos", valoró Analia Ford, quien hace varios años forma parte de Tramagua.con las lanas que tenemos, al crochet, con dos agujas o en telar", resaltó la tejedora.Asimismo, Bety Gorosito de San Jaime de la Frontera, comentó: "Hace unos días que estoy en Paraná y me sumé a la convocatoria representando a mi pueblo y a mis compañeras hiladoras y tejedoras de Tramagua"."Es muy lindo porque brindamos a la persona que lo necesita, lo que sabemos hacer", puso en valor. "Tramagua es integrador, porque nosotros que somos el último pueblito de la provincia, podemos reunirnos y encontrarnos. Es hermoso", remarcó.Otra de las tejedoras, Pía Romero, rememoró: "Vi la convocatoria por televisión y traje todos los cuadraditos que ya estaba tejiendo para colaborar con Once por Todos. Mientras me den los brazos y pueda colaborar, lo voy a hacer".La propuesta consiste en. O donar prendas que puedan ser destejidas. Además, instan a donar lana y agujas.Las donaciones pueden ser acercadas al, ubicado en Urquiza 1239, de lunes a viernes de 8 a 13 y 16 a 20 y los días sábados de 8 a 13hs. Además delque funciona en la Casa de la Cultura (Carbó 194) los días viernes por la mañana.