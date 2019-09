Denuncia que "se llueve" el techo y debió colocar una sombrilla en el baño

Vecinos de la manzana 9, consorcio dos, casa planta baja número 3, de barrio Paraná XXVI, reclaman por un problema que padecen desde hace tiempo.Adolfo Leiva, explicó aque "hace más de dos años que tenemos este problema. Comenzó con una manchita que se fue extendiendo sobre la pared. Le avisamos al vecino de arriba. Dijo que lo había arreglado pero con el transcurso del tiempo fue cada día empeorando más"."Ya lo tratamos con abogados, hace más de un año que fuimos a mediación. Queríamos llegar a un acuerdo pero en la última no se presentó", dijo.Asimismo, manifestó que "un día lo paré en la calle y le dije que se me estaba lloviendo la casa. Me dijo que a él no le gustaba lo que yo hice delante de mi casa, que es una ampliación y ahí está viviendo mi suegra. Ella estaba alquilando, es una persona mayor"."Está afectada toda la vivienda, estamos sobre agua. Nos afecta la salud porque respiramos hongos, humedad, amanecemos con una catarata, con agua por todos lados. Evidentemente ellos tienen un caño que conecta con nuestra casa y está roto o pueden ser los desagües", señaló."En el baño tuvimos que poner una sombrilla porque no podemos hacer uso del inodoro sin que llueva", finalizó.