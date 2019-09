Evaluación y respeto: Las diferencias entre "la escuela actual y la de antes"

"El niño debe repetir de grado"

Conducta

El sistema de evaluación en las escuelas es permanente tema de debate. La comparación entre cómo se actuaba antes en las aulas y la forma de enseñar en la actualidad siempre está latente.El tema fue abordado en el programa, dedonde la maestra jubilada, Mirtha Calveyra, revalorizó "el modelo de antes". Contó que tiene nietos que están en edad escolar y considera que los educadores no son tan puntillosos como lo eran cuando ella dictaba clases. Tras resaltar que le gusta "llamarme maestra de grado", consideró que"Observo que cuando los niños ingresan a la escuela. Hacen las letras del mismo tamaño. Escriben como si fueran todas vocales", ejemplificó.Recordó que. Luego se les hacía escribir un renglón de la palabra en la que se habían equivocado y después una oración.", resumió.Asimismo, consideró que".Además, comparó: "Eran otras pautas,. Se preocupan en corregir"."El director o la vicedirectora iban a observar la clase. Me acuerdo de mi suplencia en segundo grado. Teníamos un cuaderno de actuación y nos iban fijando los defectos cometidos. Cómo corregíamos al niño, cómo dábamos la clase. Siempre me acuerdo de una hermosa frase que me dijo un director:", expresó Calveyra.Acotó que "incluso"."Antes se exigía buena letra", recalcó y también hizo hincapié en las deficiencias en la puntuación."Hay una gran diferencia en la formación de los antiguos maestros con los de ahora, incluso en la forma de actuar", compraró.La maestra jubilada manifestó que ve "mucho desorden. Di clases casi toda mi carrera en escuelas pública. Había un orden, tanto para entrar como para salir. Hoy veo también en escuelas privadas un desorden grandísimo".. No pronunciaba bien la erre y debía corregir ese problema. Después fui siempre mejor alumna. Uno se esmeraba. Hay cosas que se han modificado, pero no para bien", opinó."La conducta es muy importante, pero veo que no se enfoca ni corrige este tema en el aula. He visto situaciones en las que están distraídos.. Antes al que no hacía caso lo llevaban a Dirección. Hoy existe mucha violencia", dijo Calveyra.Además, admitió que los tiempos han cambiado y que "hay padres que solamente ven a la noche a sus hijos. Hay chicos que están continuamente con la computadora u otros aparatos electrónicos, viendo cosas que no son buenas y nadie los controla"."Hace 20 años que me jubilé. En mi época el mejor alumno era el que se sacaba mejores notas. Lo que más se evaluaba era la parte intelectual", recordó. De todas maneras aclaró: "".