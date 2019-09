Recolección de residuos: "Trabajamos con el 30 por ciento de la flota"

Desde hace varios meses, la recolección de residuos en distintas zonas de la capital entrerriana se ve afectada ya que las Unidades Municipales no cuentan con la totalidad de los vehículos en condiciones para realizar los recorridos por los distintos barrios.Consultado al respecto, el Secretario de Servicios Ciudadanos de la comuna, Roberto Sabbioni, indicó aque el funcionamiento de las seis unidades "es el mismo de siempre, con la diferencia que, a partir de estas cuestiones económicas, por ahí se nos complica el tema de la compra de repuestos y eso hace que nuestra flota no esté completa hoy. Se trabaja con un 30 por ciento" de los vehículos.Ante esto, y para dar respuesta a los reclamos de los vecinos que tienen la basura acumulada en sus cuadras y los contenedores desbordados, el funcionario dijo que "estamos trabajando en operativos en distintos lugares donde las Unidades tienen que informarnos sobre las zonas en las cuales no pueden hacer la recolección completa. Seguramente mañana quedaremos al día, es hasta que podamos tener nuestra flota como corresponde".Sabbioni mencionó que normalmente "hay entre cuatro y cinco compactadoras por Unidad Municipal (son seis) y en este momento, estamos trabajando con una o dos en alguna o con ninguna en otras, al igual que los camiones volcadores". Tras ello, explicó que las roturas son por distintos motivos, y descartó "cualquier situación que tenga que ver con los empleados".Finalmente, señaló que el tema de los contenedores de basura, que se implementaron en la gestión anterior y "nosotros lo prolongamos fue lo mejor que ha pasado". Aunque advirtió que "es impresionante la cantidad de contenedores que se han robado y quemado, lo cual es un perjuicio que no nos hacen a nosotros como funcionarios sino a la ciudadanía porque hay muchos pedidos de vecinos" para la colocación o reposición de contenedores que no se pueden cumplir.