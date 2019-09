El próximo fin de semana se corre el Rally de las Princesas en su décima edición

Los comienzos

Falta un puñado de días para la décima edición del "Rally de las Princesas" en Paraná que tendrá a más de 45 autos conducido por mujeres de toda la región disputando la "Copa Johnson Acero".Una de las fundadoras del Rally de las Princesas en Paraná, contó parte de su historia y más detalles acerca de la competencia que se dará el próximo viernes y sábado, con un tramo especial de competencia en las calles del Parque Urquiza.Alejandra Levit compite hace tiempo y desde sus inicios en rally tiene lleva como copiloto a Cony Fasano y este año lo volverán a hacer a bordo de una Datsun 280 ZX. "Vengo compitiendo hace unos 14 años en la especialidad y comencé porque mi marido también siempre estuvo relacionado a los deportes mecánicos. Siempre me gustó aportar para que esto salga cada vez mejor. Cuando empecé a participar fue con "Cony" que es mi copiloto y la primera vez que corrimos fue a bordo de un Corolla, me acuerdo que participamos y ganamos la general lo cual fue toda una sorpresa para nosotras", dijo aEl Rally de las Princesas comenzó a correrse en el año 2009 con una idea que nace desde el Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Entre Ríos (CAACER) y en la actualidad es una actividad reconocida tanto a nivel nacional como internacional."En principio costó mucho, la primera vez fue como una prueba el primer año en donde corrimos 9 autos y tomamos la iniciativa de hacerlo anual, en donde se fueron sumando de a poco los autos", recordó al citar que "año a año se fue buscando crecer no sólo en cantidad de autos sino en calidad de evento; al segundo año ya éramos el doble de las participantes, buscamos hacer un almuerzo con entrega de premios y así otras nuevas ideas que fueron sumando".En su décimo aniversario el Rally de las princesas sigue creciendo y este año estará más cerca del público en el "Parque Urquiza" en donde el viernes a partir de las 15 durante cuatro horas aproximadamente, en Avenida Laurencena ?cerca del Puerto Nuevo-, se convertirá en los boxes para los autos clásicos y antiguos que desplegarán su encanto único. Se podrán apreciar automóviles Alfa Romeo, BMW, Porsche, Mercedes Benz, MG, Datsun, Ford, Fiat, Peugeot, Bugatti y Baquets que se convertirán en la atracción del día en Paraná.Este evento, único en Latinoamérica, que está inspirado en el "Rallye des Princesses" de Francia, es una peculiar competición automovilística con autos distinguidos y de algunos años en las que sus participantes son exclusivamente mujeres."La verdad que hoy llegamos a los 10 años con muchas alegrías, estamos superando los 45 autos que en los tiempos que corren es un número importante, somos todas mujeres y se siguen sumando muchas corredoras de todos lados relacionadas con la actividad. En esta edición se suma una participante de Brasil que está viajando en su auto y mucha gente interesada", señaló, al sentenciar que "llegar a los 10 años así es impensado".Alejandra al volante y Cony como navegante ganaron la última edición del Rally de las Princesas en Paraná. "Nosotras en el primer rally salimos primeras y luego por muchos años -como estábamos en la organización- no clasificábamos, si bien nos sumábamos con el auto y lo hacíamos pero no como competidoras".La entrevistada explicó, luego, lo que significa un "rally de regularidad". "En la hoja de ruta se marcan las velocidades que muchas veces van cambiando por tramos, con tiempo de paso en distintas referencias que son en la ruta", comentó.También expresó que "el objetivo es ir lo más exacto posible de los tiempos porque después están los autocontroles en donde no hay un tiempo de paso y ahí lo tenés que anotar vos y eso se computa. La que menos puntos en contra suma (segundos), es decir la que menos tiempo hace en la referencia, es la que resulta ganadora".Finalmente, aportó quer "hay que ir concentrada porque hay que llevar el auto a una determinada velocidad y hay que ir viendo los tiempos y todo eso está marcado en la hoja de ruta. Remarco una de las fundadoras del rally de las princesas".La competencia se realiza bajo la modalidad de "regularidad" pura tradicional con cronómetro ampolleta, con autocontroles, controles de planilla y de sellos, dividiéndose en las siguientes categorías: Vintage, Pos Vintage y por guerra (1920 a 1960), Contemporáneos (1960 a 1978), Interés Especial "A" (1979 a 1983) e Interés Especial "B" B (1984 a 1998)El viernes 27 las acreditaciones comienzan a las 11 en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo para, luego, a partir de las 15, comenzar con el Endurance en el Parque Urquiza. El viernes se cerrará con la fiesta de bienvenida en Villa Lola, Pur San. Dress code: GRAND PRIX.Por su parte el día sábado la competencia se larga a las 11 en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo. Luego se re larga en el autódromo Ciudad de Paraná. La primera parada será en la estancia "El Talar" en donde se compartirá el almuerzo para luego comenzar el desenlace final de la Carrera en el Campo "Cielito de Avellaneda" en Colonia Avellaneda, en donde se hará la entrega de premios.