Once por Todos: El hospital San Roque, el lugar donde nació la alegría de ayudar

Pañales, lo más importante

Este 2019, la jornada solidaria, y a lo largo de cada una de las ediciones hemos comprobado que Ayudar hace Bien y enriquece el alma.Sin dudas, esta jornada tiene una génesis: el hospital materno infantil San Roque, el lugar donde nació "la alegría de dar y recibir".Desde la cooperadora del nosocomio, que este año será nuevamente beneficiaria de la jornada solidaria, indicaron que "estamos contentos de sumarnos otro año porque la experiencia que tuvimos en Once por Todos fue muy productiva y enriquecedora. Estamos preparándonos felices" para la edición 2019.La cooperadora del hospital San Roque funciona dentro del nosocomio materno infantil. "Atendemos todos los días de 9 a 13 y a veces estamos cuando nos requieren desde alguna de las salas", destacaron.En tal sentido, contaron que "nuestra tarea principal es abastecer a las personas que vienen al hospital para hacer atender a sus niños; les damos lo que necesitan porque pasa que a veces llega una mamá del interior que viene con lo puesto porque tuvo que salir de emergencia con su niño y la cooperadora le suministra todo lo que necesita, desde pañales hasta ropa, elementos de higiene y calzado".Entre todas las donaciones que se reciben, los pañales son, sin dudas, "lo más importante y necesario". Se precisan "de todos los tamaños, incluso para juveniles"."El año pasado la convocatoria fue muy hermosa, recibimos cerca de 10.000 pañales y los talles grandes ya salieron todos. Estamos dando unos mil pañales por mes, por ello siempre son una prioridad", indicaron desde la cooperadora.Como todos los años, la edición 2019 de Once por Todos será el próximo 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María y también del Vecino Solidario. Es el día donde todos ayudamos no sólo porque hace bien a quien recibe sino también porque nos enriquece el alma. Tendamos nuestra mano solidaria y aportemos un granito de arena para estar presente junto a quien nos necesita.