En triple turno, se repara el alumbrado público en distintas zonas de la ciudad

Atendiendo los reclamos al número 147 del Sistema de Atención al Vecino (SAV), planteos de comisiones vecinales que se acercan a la repartición, o a partir de lo relevado en las recorridas nocturnas, la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Paraná lleva adelante trabajos de reparaciones de luminarias.La tarea se encara a través de distintas cuadrillas, en los tres turnos de funcionamiento de la repartición, tanto diurno, como vespertino y nocturno.Según se informó, por día se efectúa alrededor de un centenar de reparaciones. El sistema lumínico público en la ciudad está compuesto por unas 36.000 luminarias de distinto equipamiento tecnológico (se distribuyen entre lámparas de sodio y Led), y el 80% de ese total se encienden individualmente al activarse los dispositivos por la luz solar; el resto del alumbrado público responde a relojes o fotocélulas de un circuito dedicado exclusivo, como en algunas avenidas o en nuevos loteos urbanos.Según se apuntó desde la repartición, hay luminarias que se mantienen encendidas por fallas en los conectores; ello afecta el consumo y gasto del municipio, por lo que se atiende del mismo modo que sucede con aquellas lámparas rotas o apagadas, muchas de las cuales quedaron fuera de servicio por vandalismo.En ese sentido, los reclamos se van atendiendo en función de las urgencias, y se busca atender, justamente, los casos de lámparas que no están operativas.La repartición cuenta con stock de lámparas de sodio, a partir del reemplazo y la incorporación de casi 7.000 luminarias con Led, lo que aportó a la ciudad una importante mejora del servicio público. Precisamente aquellas de sodios son las que enfrentan problemas, ya que la tecnología Led se ha ido incorporado en los últimos dos años, y no requiere aún intensos trabajos de mantenimiento.Junto a estos trabajos diarios, la Dirección de Alumbrado Público prosigue con otras obras, como la colocación de nuevas luminarias y o la puesta en valor de plazas y paseos públicos (actualmente se interviene en plaza Sáenz Peña), se realizan trabajos de mantenimiento de gran parte de la red semafórica (aquella que no está interconectada al centro de monitoreo), se atienden los inconvenientes en las distintas sedes de las reparticiones municipales, y se realizan tareas especiales ante eventos públicos que se ofrecen en la ciudad.