Bibiana Artázcoz se retira de los medios: "Uno nunca se jubila de periodista"

La conocida periodista de Paraná Bibiana Artázcoz, comunicó su retiro en la tarea de mantener informada a la comunidad, tras más de 30 años de profesión. "Es mi último día en este trabajo que me abrigó durante más de 30 años, aunque uno nunca se jubila de periodista, sino que sigue con esta tarea hasta el final", declaró a Elonce TV.



La periodista de Cablevisión y Somos Paraná, escritora y redactora de publicaciones literarias y periodísticas, rememoró sus inicios, la "intensidad" con la que atravesó la carrera y ante Elonce TV agradeció lo que se lleva consigo tras más de 30 años de profesión.



Consultada a la comunicadora cómo fue que eligió ser periodista, rememoró: "Desde chiquita me gustaba mucho leer y escribir, y así, buscando entre las distintas alternativas, llegué a Comunicación Social y seguí la carrera en la Facultad de Ciencias de la Educación de UNER donde me recibí". Aunque, según sostuvo, su trabajo como periodista había iniciado, apenas, en el segundo año de la carrera. "Todo fue el paralelo. Siempre entre el estudio y trabajo", destacó. Sus grandes satisfacciones "Este es un día muy intenso, de muchas emociones, porque recibo el ida y vuelta de esta profesión en la que la vuelta es fantástica, el respeto de los compañeros, el cariño del público y me voy muy llena de emociones", destacó Artázcoz.



De reconocida trayectoria y hasta distinguida por el Concejo Deliberante de Paraná como "Ciudadana Ilustre" de la ciudad, aseguró no recordar su primera entrevista. "Quizás habrá sido por los nervios -se excusó- pero he entrevistado a presidentes, altos funcionarios, personalidades del arte y el espectáculo a nivel regional, nacional e internacional", recalcó.



Y agregó: "En los principios de un periodista era el acodarse más de lo que había que preguntar que lo que se tenía que escuchar. Pero hoy es al revés. Me gusta más y ya estoy habituada a escuchar mucho para hacer la buena pregunta". Lo que se lleva consigo "El contacto con la gente", sentenció Artázcoz cuando Elonce TV consultó que se lleva tras años de profesión. "La gente te enseña el camino, a abrir la cabeza, el espíritu, la sensibilidad, te cuenta historias que si no las escucharas te parecieran increíble por grandeza, la miseria, la pobreza, valores, sencillez, humildad, generosidad.. esa gente que sigue adelante a pesar de.. toda esa gente me impregnó de sus pedacitos de esa sabiduría popular que te sirven para llevar bien la vida", destacó.



En el mismo sentido advirtió que "lo malo" de la profesión es "creerse más importante que la noticia". "Como si el periodista se creyera protagonista por el solo hecho de tener el poder del micrófono o la cámara o un grabador, y sentirse que es poderoso por eso", alertó Artázcoz.



"Lo poderoso de esta profesión es tratar de transmitir la verdad, más allá de los obstáculos y de las piedras que hay en el camino, ocultamientos y dobleces, y estar cerca del que más sufre, del que tiene necesidades, del que no tiene voz, del que te necesita para legar a los que tienen las respuestas o las supuestas soluciones", encomendó a quienes se encaminan en la profesión.



"Ser intermediarios, puentes, medios para descubrir realidades y verdades que no vemos cotidianamente", recalcó. (Elonce)