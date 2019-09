Empresaria ofrece empleo a jóvenes que quieran trabajar en una playa de Brasil

Los primeros conquistadores portugueses llegaron al sur del actual estado de Bahía, en Brasil, hace unos 515 años.Durante el verano, algunos vuelos charter llegan sin escala desde Buenos Aires a esta ciudad famosa por su historia y sus apacibles playas para toda la familia.

Cabecera de un municipio con 200 mil habitantes, el turista que llega en auto. El suelo arcilloso no permite realizar grandes edificaciones, así que las casas y hoteles no superan los tres pisos de altura.Norma Lencina es una de las dueñas de un restaurante y un bar en la playa Coroa Vermelha en Porto Seguro, Bahía, en Brasil. Después de varios"Nosotros todos los años tomamos gente de Argentina para que tengan su experiencia de trabajo y además porque esto es un paraíso.a Entremediosweb.Playas soñadas, historias de conquistadores, tortugas marinas y las historias de la ciudad, son los atractivos para motivar a los postulantes.y "siempre damos oportunidades para que los chicos, mayores de 20 años, sobre todo de Argentina, con poca salida laboral, vengan a tener una posibilidad acá".Sobre los requisitos la empresaria indicó que sonLos interesados pueden comunicar a través de su Facebook,Una puerta al paraíso que se abre para aquellos que no tiene una ocupación y que siempre fantasearon con trabajar en una playa de Brasil.