Merendero "La Nely" asiste a más de 100 chicos y solicita donaciones

Gabriela es la referente de merendero. "Hace más de un mes que no nos están dando las partidas. Nos avisaron ayer que no hay hasta nuevo aviso. Pedimos donaciones para poder seguir con la copa de leche", puso relevancia la mujer a Elonce TV. Al lugar concurren más de 100 chicos.



Dijo que esta situación "es complicada" y abarca a "varios merenderos, algunos de los cuales han cerrado porque no tienen de dónde sacar para darle la leche a los chicos".



Se sustentan con donaciones y además realizan ventas, como la de este jueves que fue "de rosquitas, para comprar la leche o lo que nos haga falta para poder darles a los chicos, la leche el lunes".



La mujer contó que no cuentan con el espacio físico adecuado para brindar la copa de leche a tanta cantidad de niños de la zona. "Cuando está lindo, sacamos tablones y les servimos acá afuera, pero cuando los días están feos o hace frío, vienen con su botella y se llevan la leche", acotó.



Solicitan donaciones de leche, cacao, harina, galletitas. "Todo suma, ya sea un litro de leche o lo que puedan acercarnos" aseguró Gabriela.



Para colaborar, comunicarse al teléfono 154478515 o al merendero que está ubicado en calle 1280 y 1335. Elonce.com.