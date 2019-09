Vecinos de barrio Anacleto Medina Sur reclaman por cloacas rebalsadas

Vecinos de calle Luis Palma al final, Costanera Nueva, en barrio Anacleto Medina Sur, reclaman cloacas.



Angélica Roxana Dobler, explicó a Elonce TV que "hace años que hago el mismo reclamo. La red cloacal está reventada. Llamé a Obras Sanitarias, al 107. Vinieron pero no destaparon las cloacas y me siento burlada. No lo hago solo por mí, sino por todos los vecinos".



"Quiero vivir mejor porque nací acá y quiero un porvenir para mí y todos. Es un foco infeccioso", dijo.



Pidió también que "cambien las luminarias, porque algunas ni prenden. Hablé con todos y tampoco me dieron solución".



"Se hizo un basural, está lleno de ratones, yo a veces le prendo fuego. Necesitamos que solucionen esto urgente", finalizó. Elonce.com