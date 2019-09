Desalojaron y demolieron la vivienda que ocupaba un vecino de Colonia Avellaneda

Desalojaron y demolieron la vivienda que ocupaba Alberto, un vecino de Colonia Avellaneda de aproximadamente 60 años, el que se encuentra bajo tratamiento médico por un cuadro de esquizofrenia.Ante la situación, trabajadoras del Centro de Salud de la localidad a través desolicitaron "un terreno o una casita en la que él pueda vivir"."Alberto es un vecino que hace más de 30 años que vive en Colonia Avellaneda. Fue desalojado y su casa fue demolida, y hoy, no tiene donde estar, donde vivir", explicó Liliana Villalba, al tiempo que solicitó "un lugar para él, un terreno o una casita para vivir, que se la puedan prestar".Según explicó, el hombre siempre fue "independiente", y no quiere estar en un refugio para personas en situación de calle."Alberto tiene esquizofrenia, en su estructura psíquica, él cree que esta propiedad es de él", aclaró Adriana Moycks. "Es real que hace un par de años le llegaron las intimaciones (para el desalojo), pero él considera que esa documentación no es verdadera, que es falsa", completó.Las trabajadoras del Centro de Salud de Colonia Avellaneda aclararon que no avalan la situación irregular en la habitaba esa vivienda, pero entienden que el desalojo y la posterior demolición de la propiedad, "no era la forma"."Alberto está compensado por el trabajo que se hacía, pero hoy está en riesgo. Las cosas que tenía están tiradas en la puerta de su casa, eso era su vida, y hoy necesitamos ayudarlo a que pueda reconstruir eso", imploraron las mujeres, al hacer hincapié en "los derechos de Alberto"."Sabemos que ese lugar no es de él, pero este no era el modo de sacarlo", remarcó, al denunciar que "falta de documentación", entre ésta, "su certificado de discapacidad".Además de material de construcción y herramientas que eran de Alberto. "No le dieron tiempo a nada, y quien vino a demoler la vivienda, este martes, se llevó las cosas", apuntaron las trabajadoras del Centro de Salud de Colonia Avellaneda."Que el intendente de Colonia Avellaneda, no haga oídos sordos porque estamos ante una situación de salud mental", apuntaron.