Jerarquizados del municipio continúan a la espera de la convocatoria a paritaria

La secretaria General de la Asociación Personal Superior (APS) de la Municipalidad de Paraná, Alejandra Levrand, confirmó que pese a contar con los datos oficiales de la inflación de agosto, el intendente Sergio Varisco aún no convocó a los gremios para rediscutir la pauta salarial, tal y como se había acordado.

"Vamos a ver cómo avanza la semana, y de no haber convocatoria discutiremos qué medidas de fuerza implementar", adelantó.



Tras la primera reunión en la Secretaría de Trabajo entre los gremios y funcionarios municipales para rediscutir la pauta salarial del pasado 29 de agosto, la APS decidió iniciar la semana pasada con asambleas informativas en los lugares de trabajo mientras esperaba la publicación de los datos oficiales del Indec acerca de la inflación de agosto.

Según explicó oportunamente Levrand, en el Acta Acuerdo firmada entre las partes se plasmó que luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor oficial de agosto, el Ejecutivo municipal volvería a convocar a los gremios para hacerles una propuesta de aumento salarial.



Cumplido el plazo, la gremialista confirmó que aún no recibieron convocatoria por parte del Ejecutivo municipal: "Vamos a esperar a ver qué pasa esta semana, y si para el jueves o viernes no tenemos noticias, vamos a convocar a la Comisión Directiva y el cuerpo de delegados para decidir qué medidas tomar".



Levrand estimó que se podrían llevar adelante asambleas en los lugares de trabajo con retención de servicio, e incluso llevar adelante manifestaciones.



Por último, en declaraciones a APF, hizo hincapié en que "el Ejecutivo sólo otorgó un 20 por ciento de aumento a los trabajadores, y no un 33 como dice; ya que un 10 por ciento correspondía a la paritaria 2018".