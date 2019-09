Veto a nuevos topes en Boleto Obrero: La opinión de la Asamblea Ciudadana

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, dispuso el veto a la ordenanza sancionada por el HCD el pasado 15 de agosto a través de la cual se fijaban nuevos topes para acceder al Boleto Obrero.En ese marco, la Asamblea Ciudadana Vecinalista se reunió para debatir acerca del tema. Alicia Glausser, explicó aque "vetar esa ordenanza perjudica a mucha gente, sobre todo a los empleados de comercio que tienen cuatro viajes diarios. Vamos a elaborar un documento al HCD porque seguramente el veto será analizado por los concejales"."Les vamos a pedir que rechacen el veto porque no es posible que con todos los problemas que tenemos con el transporte y que ha sido un caos la ciudad durante los días de paro, ahora pase esto. Los chicos no iban a la escuela, no comían porque no podían llegar. La concesión nos trajo muchos malestares desde el momento que se elaboró", remarcó.