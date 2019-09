Prohibieron una fiesta sin habilitación: Ya tenían vendidas 400 entradas

La Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección de Habilitaciones, informó que fue clausurada una fiesta que iba a realizarse este viernes y a la que convocaban a concurrir por redes sociales y con venta de entradas.Al respecto, el director de la repartición municipal, Orlando Gómez, detalló: "No se trató de un operativo, sino que tenemos personal que hace un seguimiento de las redes sociales y más precisamente para los días jueves a domingo, donde se promocionan distintas fiestas en Paraná. Captamos el anuncio de. Desde allí invitaban a concurrir, con cobro de entradas, y ya estaban unas 400 vendidas".Gómez señaló que como modalidad de la dirección a su cargo, hasta el jueves reciben información de todos los eventos y si todo está en orden, se procede a la autorización correspondiente, siempre y cuando estén habilitados los lugares donde se van a desarrollar."En el caso de esta fiesta anunciada,con lo cual personal de la Dirección se presentó en el lugar y quien dijo ser el propietario del lugar admitió que no habían solicitado el permiso y con ello, le comunicamos que, explicó el funcionario municipal.De acuerdo a lo que comentó, al propietario del lugar se le comunicó que. Y continuó: "Ellos ya estimaban la asistencia de unas 400 personas y visualmente el personal a cargo de Habilitaciones vio que el espacio físico no daba para que más de 150 personas pudiera albergar ese lugar".Gómez agregó que el procedimiento se completa "cuando todo el personal que ingresa a las 12 de la noche y sale a recorrer los lugares nocturnos, boliches, eventos, y en este caso si se llega a llevar a cabo, actuamos conjuntamente con la Policía para hacer el desalojo".Este sábado, en el lugar donde iba a realizarse dicha fiesta, se observaron las fajas de clausura en la puerta, hasta tanto los propietarios cumplimenten los requisitos de habilitación, y la finalidad que le darán en cuanto a tipo de eventos a realizarse allí en un futuro, según informaron fuentes municipales.Gómez recordó que por estos días la dirección a su cargoY agregó que desde la Municipalidad de Paraná "no se está en el afán de prohibir la diversión de los chicos, sino dentro de un marco legal, que las fiestas estén autorizadas. La Municipalidad está atenta al cuidado de los chicos y que lo hagan en lugares habilitados".