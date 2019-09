Se realizó la sexta edición de la Noche del Terror en la Biblioteca Popular. En esta oportunidad el lema fue "Viernes 13 en el cementerio".Hubo diversas expresiones artísticas: proyecciones de cortometrajes, maquillaje artístico, exposición de libros, juegos de rol, foto-cabina, juegos interactivos, personajes clásicos entre la gente, susurradores, Música de Natalia Franco Y Pablo Savat, Banda Fugitivos, actuación del grupo de teatro "Suricata. Expresando soy" y bailes a cargo del 2º año de Danza Contemporánea de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Constancio Carminio" y del Taller de adultos de Danza Contemporánea de la "Escuela Municipal de Danza".Como en cada edición, gran cantidad de chicos se acercaron junto a sus familias para participar de la actividad, registróDentro de la biblioteca se disfrutó de una narración dramatizada: "La caída de la casa Usher" de Edgar Allan Poe."Me estoy divirtiendo, no estoy asustado. No me da miedo nada. Me gustó todo", explicó un niño a nuestro medio.Otro expresó que "me re asustaron. Estábamos en la entrada y nos asustó un personaje de negro. Vino detrás y me hizo asustar. Me encanta, vengo todos los años. Vine con mi amiga".