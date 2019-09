Emotivos testimonios de quienes trabajaron en la construcción del Túnel

Un emotivo momento se vivió en la tarde de este viernes en Club Náutico, en el marco de cumplirse 50 años de la construcción del Túnel Subfluvial que une las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.trabajó en la construcción y explicó aque "yo trabajaba con los ayudantes, hacíamos el asfalto y las calles aledañas, terminamos también plantando árboles, césped. Estuve el último año, tuve esa suerte. Vi todos los avances. Esto es una enorme alegría porque pasaron tantos años".Por su parte,, dijo que "trabajé de carpintero, en navegación, tierra, en la isla flotante, en los empujes de los tubos cuando los largaban al río. Estuve dos años trabajando. Trabajé en la parte de las rampas de ambos lados del Túnel. En mi sector había unos 150 trabajadores. Teníamos que estar a las 6 y se trabajaba por 12 horas, no había que llegar tarde. Había un contagio de responsabilidad, era todo muy bueno. Transmitían confianza. Era una empresa alemana, cuidaban a la gente. Fue una experiencia muy linda y una obra con excelente precisión y eso que no había tanta tecnología"., trabajador, relató que "yo era tornero, había cinco tornos, éramos varios. Trabajamos en dos turnos de 12 horas cada uno. Si uno quería podía trabajar sábado y domingo también. En mi sector más que nada se hacían reparaciones y demás. Se ponían los pernos que unían los tubos. Nuestro taller estaba en un galpón que hoy ya no existe"."Roscábamos caños. Trabajábamos a sol y sombra, pero era muy cómodo. Los directivos eran excelentes, eran jefes alemanes pero te trataban muy bien", agregó.Otro trabajador comentó que "trabajé en el Túnel el último año. Estuve en la parte de electricidad, en la parte de televisión. Hasta el día 30 de noviembre trabajé, hasta el día que se iban todos. Cincuenta años son mucho. Hoy vine con mi nieto, tengo 82 años. Traje mis fotos porque se hizo como un museo"., indicó que "yo trabajé en el Túnel de soldador y hubo un incidente con unas estructuras mecánicas. Los ingenieros decidieron que había que radiografiar las estructuras. Eso se hacía con un radioisótopo sumamente peligroso que manejaba la Comisión de Energía Atómica. Venía un Ingeniero Radiólogo y nosotros éramos ayudantes de él. Se hacía un trabajo de mucha calidad. La emoción"., otro trabajador, manifestó que "trabajé en la parte de soldadura de estructuras metálicas. Es emocionante ser parte de la familia del Túnel Subfluvial. Hay gente que nunca más había visto.Los Leñeros estuvieron presentes. En diálogo con, Raúll Wiesner, expresó que "para nosotros significa mucho el Túnel. Se inauguró hace 50 años, es volver a recordar, es hermoso. Cuando los obreros estaban trabajando adentro del Túnel, poniendo azulejos y demás, un ingeniero que era simpatizante del conjunto nos hizo llevar en una camioneta hasta Santa Fe, porque tocábamos todos los sábados allá. Cruzábamos entre los obreros, tenemos un recuerdo hermoso"."Nosotros cumplimos 58 años con el conjunto, no cualquiera llega. Lo hacemos porque nos gusta, somos amigos y nunca la meta fue el dinero, sino cantar, la vocación", dijo.