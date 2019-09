Mariam viaja el lunes a China para la operación que mejorará su calidad de vida

El gran gesto de un corazón solidario

En la recta final

Mariam Solange Gareis, tiene seis años y sufre de parálisis cerebral, microcefalia, retraso madurativo severo, alteraciones posturales, atrofia papilar, reflujo gastroesofágico y trastornos de la deglución con micro aspiraciones a la vía aérea.La niña a las tres semanas de vida tuvo meningitis estreptococo agalactiae, por un estudio al que su madre, Carla Pérez, no fue sometida durante el embarazo. La grave enfermedad que padece la niña desde la tercera semana de vida, puede revertirse a partir de una intervención quirúrgica que se realiza en China a través de un costoso tratamiento de regeneración del lóbulo frontal izquierdo por medio del implante de células madre.Mariam cuenta con su turno programado para el 17 de septiembre, y se someterá al tratamiento en la ciudad de Pekín durante dos semanas, en la misma clínica que atendió a Renzo Oliva."Viajamos el lunes y estamos re-contentos porque podemos decir que esta vez viajamos", aseguró Carla, su mamá, a. Se recordará que la primera fecha estaba prevista para el 8 de abril, pero debido a complicaciones durante la campaña, hubo postergaciones.En la oportunidad, Carla comentó ensobre una persona, que prefirió que su nombre no sea divulgado, y que donó una importante suma de dinero en dólares para aportar a la campaña solidaria."En uno de los últimos eventos que hicimos para recaudar fondos, me llamó una persona preguntándome cosas sobre ella y quedamos en volver a comunicarnos porque quería colaborar. Yo esperaba ansiosa ese llamado porque presentía que algo lindo nos iba a pasar y a su vez, estaba en duda", rememoró la mujer. Y continuó: "Esta persona, que prefiere no dar a conocer su nombre, me volvió a llamar para decirme que ya tenía lo que quería regalarle a Mariam. Me citó en un lugar, tal día y horario, y si bien me aclaró que no era todo el monto que necesitaba, dijo que me serviría para dar un enorme paso".De acuerdo a lo que esta persona le comentó, su gesto solidario se debió a que "en una estación de servicios en un pueblo, vio un diario con la foto de ella, y que ahí sintió un llamado. Al día siguiente fue a misa, porque le llegó mucho el caso de Mariam"."Yo esperaba que una persona así apareciera", reconoció la mamá de la pequeña. "El día que nos citó, nos entregó en mano 15 mil dólares", aseguró.Asimismo, Carla contó que esta persona le encomendó: "No me tenés que agradecer nada, `agradécele a Dios porque yo solo fui un instrumento en la vida de tu hija, él que me guió hacia ustedes´".La campaña solidaria que se inició para recaudar fondos para el tratamiento en China, transita su etapa final."Nos faltan cuatro mil dólares para llegar a los 50 mil dólares, y este domingo habrá tres eventos", invitó Carla.-Un campeonato de fútbol en el camping de FATSA, desde las 9, con una entrada de 50 pesos.-Un desfile de modas, desde las 18, en resto-bar Moscow (calle 9 de Julio 634). El costo de la entrada es de 200 pesos para los mayores, y 100 pesos para los menores.-Un servicio de cantina de un encuentro de autos clásicos que se hará en el Parque Varisco.Los eventos a beneficio de la pequeña son dados a conocer a través de la página de Facebook Esperanza de Luz para Mariam Los interesados en mayores datos pueden comunicarse vía Facebook a Esperanza de Luz o al teléfono (0343) 154542975.