Se conmemora el Día del Bibliotecario, los guardianes de los libros

El día 13 de septiembre fue establecido como "Día del Bibliotecario" por el Congreso de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en el año 1942 y fue instituido como "Día del Bibliotecario" a nivel nacional, en 1954.Este día se corresponde con la edición de la "Gaceta de Buenos Aires" del 13 de septiembre de 1810, en la que apareció un artículo titulado Educación, escrito por Mariano Moreno, en el que informaba sobre la creación por la Junta de Mayo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires.En el Día del Bibliotecario,recorrió la de la Escuela del Centenario de Paraná."La Biblioteca de la Centenario tiene 105 años, al igual que la escuela, y lo llamativo es que se hizo para que cumpla la función con la cúpula, algo que para la época fue innovador", comentó Celina, la bibliotecaria.Celina, quien eligió la profesión gracias a las recomendaciones de una prima de su madre, contó que "cuando se creó, fue Biblioteca Popular o sea que los libros eran enviados por la comisión de protección de bibliotecas escolares, a la que desde hace unos años ya no pertenecemos, y los libros con los que contamos son por compra o por donaciones".De acuerdo a lo que remarcó la bibliotecaria, "el libro más antiguo es de 1880 y está bien conservado porque son libros que no se usan habitualmente".Sobre su tarea, Celina comentó: "Los chicos siempre me preguntan `seño, vos leíste todos los libros que están acá´. Pero uno va adquiriendo los conocimientos, con el tiempo, año tras año".Al calificarse como una "apasionada por la historia argentina", la bibliotecaria sostuvo que su función "es un trabajo en conjunto con los docentes"."Se le da más importancia a la lectura, durante los recreos; también trabajamos con las docentes, las que nos piden diccionarios, manuales y libros de cuentos. También vienen alumnos de otras escuelas porque esta biblioteca es magnífica", remarcó Celina."El docente trata que sus alumnos busquen el material en los libros, sobre todo para los prácticos de Historia. Y lo que no encuentren en papel, recién ahí pueden recurrir a internet lo que no consiguieron en los libros", aclaró al respecto."También tratamos que los chicos se hagan socios, a través de la donación de libros, y con eso tienen una ficha para poder llevarse libros a su casa", comentó.