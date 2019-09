Selección Argentina de Básquet: Proponen que el partido se vea en las escuelas

La Selección Argentina llegó al Mundial de Básquet con el objetivo de lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. La victoria ante Serbia llenó de confianza al plantel y ahora van por todo. Los dirigidos por Sergio Hernández jugarán este viernes a las 9 las semifinales ante Francia.En ese marco, Adriel Levi, Psicólogo Deportivo, propone que el partido sea transmitido en las escuelas. "En mi muro de Facebook escribí un texto haciendo llamado a los trabajadores de la educación, docentes, directivos de las instituciones, del CGE, a que pasen el partido. Creo que es una gran oportunidad si las escuelas tratamos de educar no solo en el contenido que se da en el aula", remarcó aAsimismo, señaló que "sé que los Mundiales de Fútbol se ven, por todo lo que mueve el fútbol, pero creo que este equipo de básquet de la Selección encarna lo mejor que puede tener una sociedad"."En el texto hablé de trabajo en equipo, de solidaridad, compañerismo, la humildad, la coherencia de ser iguales cuando ganás o perdés, el ponerse objetivos grandes, respetar un proceso, tener paciencia, el saber plantarse con seguridad hasta en desventaja por talla o experiencia. Si los 44 millones de argentinos pensáramos de esa forma y tendríamos políticos en esa línea, seríamos potencia sin duda", opinó."Uno trata de formar a las personas con las que uno trabaja, no solo para del deporte, sino para la vida", señaló.Además, manifestó que "Se aprende cuando uno se prepara para competir. Si Argentina mañana termina abajo en el marcador ya ganó porque hace tres años que se viene preparando para jugar esto. Si le toca perder va a aprender. Si le toca ganar también va a aprender. Se aprende siempre si se es inteligente. A veces uno gana pero no reflexiona en cómo hizo las cosas. A la autocrítica hay que hacerla siempre".