Colectivos: Choferes confirmaron que recibieron el pago de la suma adeudada

Comenzó a sobrevolar esta mañana, el rumor de un nuevo paro de colectivos en la capital entrerriana,Por su parte, representantes de UTA confirmaron a Elonce que "hoy, no va a haber ni paro, ni asamblea", señalaron para desmentir los rumores.Los choferes aseguraban que hasta el mediodía no habían recibido el pago y afirmaban que "el límite son las 18. Si a esa hora no está el dinero, comenzamos a parar", advirtieron.En consonancia con dicha afirmación, Hugo Ruiz, referente de la firma "Buses Paraná" explicó en horas del mediodía que "estaban realizando la transferencia del ATN para habilitar el pago adeudado", dijo a Elonce.