Círculo de Amigas Solidarias entregó donaciones al Centro Comunitario Recordando

El Centro Comunitario Recordando, ubicado en calle Pringles y Soler, de barrio Consejo, brinda un plato de comida a personas que lo necesitan.Claudio Del Lago, indicó aque "damos la comida tres veces por semana porque no nos da el presupuesto. Abrimos otro comedor que funciona los fines de semana y estamos pensando en abrir dos comedores más"."No tenemos mucha capacidad de salón, pero son más de 80 personas las que necesitan venir a comer. Damos esta cena de tardecita porque es muy triste que los chicos se vayan a dormir con la panza vacía. Hay mucha gente que quiere venir pero no encontramos un salón más grande en este barrio", manifestó.Sobre el menú de este miércoles, relató que "comen fideos con carne, papas, batatas, legumbres. Vamos haciendo variedad de comidas, sobre todo en verano. Con el tema de los precios nos estamos viendo en un problema. Nos tienen preocupadas las carnes, que son indispensables para ellos".En los últimos días recibieron una importante donación por parte del Círculo de Amigas Solidarias. Marina Piris, expresó que "hemos podido realizar un beneficio para ayudar al comedor Recordando"."Trajimos aceite, azúcar y otros alimentos pero en cantidad suficiente para que la gente pueda tenerlo. Recordando también da alimentos en la calle. La necesidad está y la solidaridad que es un valor altísimo está ayudando siempre. Hay que continuar con lo que se hace, no solo en momentos de crisis", agregó.