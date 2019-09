Expectativa por el Social Media Day que se realiza este viernes en Paraná

Con nuevas ideas y propuestas, este viernes 13 de septiembre se desarrollará en la ciudad de Paraná la quinta edición del Social Media Day, el encuentro más importante del país sobre tendencias e innovación en comunicación digital y redes sociales. Al ritmo de los avances en la industria, este evento traerá todas las novedades, herramientas y tips para estar actualizados y aprovechar las nuevas oportunidades en un mundo cada vez más digital.La cita es en la Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires 249, desde las 8:30. Habrá charlas sobre estrategia y creatividad en contenidos, negocios digitales, publicidad y redes sociales, nuevas tácticas en campañas electorales, billeteras virtuales, Machine Learning, televisión en tiempos de smartphones, "gobiernos virtuales", tips en You Tube, Facebook e Instagram para emprendedores, entre otros temas de la mano de especialistas tecnológicos del ecosistema digital."La quinta edición en Paraná traerá a los dos grandes de la industria, Google y Facebook, que repasarán todas las novedades y anticiparán los cambios venideros. El Social Media Day ya lleva más de 30 ediciones en la Argentina que lograron posicionar a la marca, siendo el evento más importante en comunicación digital y redes sociales en el país", señaló el coordinador general de SMDay Argentina, Diego Piscitelli, y adelantó próximas ediciones en Córdoba (18 de octubre) y Puerto Madryn (22 de noviembre)Desde los cruces entre la filosofía y tecnología, hasta los cambios en las formas cotidianas de contacto, comunicación e intercambio, este evento en la capital entrerriana analizará el impacto que los últimos avances en el ecosistema digital están teniendo en nuestra vida diaria y qué podemos esperar para el futuro inmediato. Las nuevas formas de hacer televisión, de proyectar negocios o bien de pagar por bienes y servicios sin dinero en efectivo y con "billeteras virtuales" serán parte del debate."La transformación digital atraviesa todos los sectores en general, también al sector financiero. Ahora se puede resolver un pago sin tener la necesidad de contar con un plástico físico o cuando no tenés efectivo encima: con el celular podés resolverlo, lo cual te brinda mayor potestad de consumo", señala Mauricio López, gerente de canales alternativos y líder comercial de Proyecto QR Banco Entre Ríos, adelantando su charla en el SMDay Paraná 2019 junto a Alberto Murad, gerente general en Administradora San Juan (ASJ), firma dueña de la empresa Plus Pagos.Manuel Argentato y Santiago González Bustamante (Google): "El poder de la comunicación audiovisual en un mundo cada vez más Mobile y Skippeable". Cómo aprovechar el poder de la comunicación audiovisual y usar la estrategia correcta junto a la creatividad y los diferentes formatos de YouTube.Isabel de Elía (Facebook): "Facebook e Instagram para emprendedores". Descubre las distintas herramientas que tiene Facebook para hacer que tu negocio crezca y resuelve tus dudas. Aprende sobre páginas, la vidriera virtual de tu emprendimiento en Facebook y sobre los conceptos básicos de Instagram. Conoce las herramientas disponibles para ayudarte a conectar con clientes, manejar tu presencia digital y potenciar tu empresa.Sofía Schoo Lastra (Popurrí Digital): "Hacer televisión en tiempos de smartphones". Tradicionalmente entendíamos por televisión una idea formada por un artefacto electrónico y un contenido audiovisual emitido. Con la aparición del smartphone cambió el modo de generar y consumir estos contenidos. Entonces... ¿qué es hoy la televisión?Mauricio López (Banco Entre Ríos) y Alberto Murad (Administradora San Juan): "Pago con QR, Billetera Virtual, Inclusión Financiera". Inclusión financiera a través los medios de pago, mejor experiencia de uso para los usuarios, mayor comodidad, seguridad y también un proceso de gran agilidad en las operaciones.Tomás Balmaceda (doctor en Filosofía, docente, escritor y periodista): "Talos, Pandora y los robots de la Antigua Grecia: cruces entre la filosofía y tecnología". Desde la primera mención en el año 700 a.c. de Talos, quizá el primer robot de la historia, muchos autores y poetas griegos han hablado de dispositivos que hoy llamaríamos "inteligencia artificial", anticipando deseos, miedos y debates que regresaron con fuerza en los últimos tiempos a partir de los últimos desarrollos de Machine Learning. ¿Qué tienen que enseñarnos estos mitos antiguos a la hora de pensar nuestro mundo cruzado por algoritmos?Mariano Ardito (Viewpoints): "Ecosistemas digitales en campañas políticas". Especialista en marketing on-line con experiencia en el rubro publicitario, hablará sobre tácticas digitales en campañas electorales: redes sociales, web, publicidad digital, construcción discursiva y spots políticos.Alfredo Perotti (coordinador de medios digitales, Gobierno de Entre Ríos): "Gobiernos virtuales". Del fax a la inteligencia artificial, del Boletín Oficial a Instagram. Con o sin burocracia, los gobiernos tuvieron que reconvertirse y ser un ente virtual. ¿Como lo están haciendo? La instantaneidad, WhatsApp e Instagram mezclados con la prevención. ¡Gobiernos virtuales si o si!Se desarrollará además importante panel de medios que reunirá a periodistas especializados para debatir sobre el desafío de la instantaneidad y la incorporación de las redes sociales en la agenda de noticias. Participarán Ana Tepsich, Valeria Girard, Gastón Neffen y Nahuel Amore.El evento es coordinado por la productora Digital Interactivo y la agencia digital Interactúa, y cuenta con el apoyo de la Universidad Católica Argentina (UCA), Banco Entre Ríos, Gobierno de Entre Ríos y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).Quienes deseen participar podrán adquirir de manera anticipada sus entradas en www.smday.com.ar/parana http://bit.ly/smdayparana a precio promocional. Estudiantes universitarios pueden acceder a un descuento del 40% en la compra de sus entradas, enviando certificados de alumno regular a contacto@smday.com.ar . Alumnos de UCA poseen un descuento exclusivo del 50%. También se ofrecen packs de descuentos corporativos a empresas, agencias y pymes.