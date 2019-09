Asamblea en la Unidad Municipal Nº 4: realizan retención de servicios

Roberto Alarcón, secretario general de ATE Paraná, acompañó la asamblea de trabajadores de la Unidad Municipal Nº 4. "Estamos acompañando a los trabajadores. Ya veníamos denunciando la faltante de vehículos, de insumos, esta situación se repite en todas las unidades municipales. La faltante de recolección por la falta de vehículos es una constante", dijo Alarcón a Elonce TV.



Por su parte, Iván Clemente, aseguró: "Los vecinos están muy afectados porque la basura se encuentra en la calle. No se está levantando en tiempo y forma. No tenemos una respuesta para que nos arreglen los vehículos. No tenemos talleres acá adentro. Necesitamos que alguien nos dé una respuesta, que salgan los vehículos para poder garantizar el servicio".



La unidad 4 abarca desde calle Ayacucho, Almafuerte, Uranga hasta Gobernador Crespo.



"Nos están prestando las máquinas compactadoras algunos días. Pedimos hacer un trabajo continuo", resaltaron. Elonce.com.