El drama de Naara: Una discapacidad le impide tramitar el carnet de conducir

¿Qué dice la ley?

. Por su discapacidad, la joveny antereclamó que, en dos oportunidades, durante operativos de tránsito, le retuvieron su moto."Yo iba al gimnasio cuando me encontré con un operativo. Frené y me pidieron la documentación de la moto, el carnet, el seguro y la tarjeta verde.", explicó la joven.Al dar cuenta que se trató de la segunda vez en la que le retuvieron la moto, recalcó: "No puede ser que yo ande asustada por la vida, por si me van a quitar la moto, o si salgo o no salgo"., imploró Naara.Según comentó, desde hace un año y medio que se compró una moto, la que paga con la pensión por discapacidad. "A la semana de comprarla, vine a hacer el carnet; me tomaron la foto pero al hacer el psicofísico, me dijeron que no me lo podían dar porque me falta la mano aduciendo que, detalló.La joven resaltó aque su único deseo es el "poder manejar mi moto, tranquilamente por la ciudad"."Mande una carta documento (al Registro de Conducir), pero nunca me la contestaron.denunció Naara.En la oportunidad, comentó: "No puedo manejar con una mano ortopédica, porque no sería algo de mi cuerpo".Al respecto, el técnico de Accidentología Vial, Gonzalo Leiva, explicó a: "La Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció mediante una resolución los baremos que tienen en cuenta los médicos que hacen el examen psicofísico para habilitar a una persona para manejar. Esos baremos admiten determinadas discapacidades y problemas que pueda tener una persona en su físico y establece qué modificaciones se le deberían practicar al vehículo para suplir esos problemas"."La persona se tiene que presentar ante el médico con el vehículo con la modificación para que se evalúe si los movimientos que necesita para manejar los puede hacer realmente y después, una prueba de manejo para demostrar que maneja sin problemas", detalló Leiva.De acuerdo a lo que aclaró el técnico, "ya está prestablecido para qué tipo de licencias se pueden admitir esas modificaciones y para cuáles no"."En el caso dey los vehículos de transporte de pasajeros tampoco. Solo los vehículos particulares admiten modificaciones en los comandos para suplir la ausencia de alguno de los miembros", resaltó Leiva."Y en el caso de las manos, la ley dice que un vehículo debe ser manejado con las dos manos y solo puede ser soltado el volante para accionar un comando del vehículo. Con lo cual,", remarcó el técnico de Accidentología Vial, al sostener que "los autos y las motos están diseñados para ser comandados con las dos manos".