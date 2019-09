Choferes aguardan el depósito de una parte de lo adeudado por Buses Paraná

Incertidumbre

"Anoche los empresarios comunicaron que con recursos propios iban a abonar una parte de lo que tenían que abonar el viernes, es decir que de la deuda total sería un 25%", comunicó ael secretario gremial de UTA, Sergio Groh, al tiempo que aclaró:Groh manifestó que "esperaba que se agilice el trámite en el HCD para que el ATN pueda ser transferido a la empresa y que esta abone lo que adeuda a los trabajadores ya que ese fue el compromiso del viernes".Consultado al sindicalista por la posibilidad de un nuevo paro de los choferes, éste acotó:"Y la de este fin de semana no fue una medida de fuerza convocada por UTA, amén que sabíamos que los trabajadores no iban a tener su dinero", aclaró."Los coches estuvieron parados durante el fin de semana porque el viernes, después del mediodía, la empresa envió mediante mensaje de GPS a todos los choferes para que corten todas las unidades y se trasladen hasta la municipalidad, y por la tarde, que lleven los coches a la empresa", rememoró Groh. "A partir de ahí no se dio otra orden, y los choferes solo obedecieron la orden de la empresa", remarcó.En la oportunidad, también hizo mención a su "sorpresa" por el comunicado que dio a conocer Buses Paraná , en la tarde del sábado. A través del cual se indicaba que "los coches estaban para trabajar y que UTA no levantaba el paro".