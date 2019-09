Se inundó la oficina donde se archivan documentos provinciales en Paraná

Paraná Aclaran que es normal el funcionamiento en la oficina afectada por la lluvia

La lluvia que se desató este lunes en Paraná generó inconvenientes en la oficina que ocupa la Dirección provincial de Inspección de Personas Jurídicas, sobre calle Gualeguaychú 912."Hace tres años reclamamos al director José Amavet del cual no hemos tenido respuesta favorable porque cada vez que llueve el Archivo se inunda y perdemos información muy importante para la provincia", confirmó ael encargado de Archivo, Claudio Guzmán."El Archivo data de 1982 con tomos de 1901 y desde esta gestión no se avanza en una solución al problema porque Amavet manifiesta desde hace tres años que el expediente está solicitado, pero una documentación perdida no se recupera", argumentó.En la oportunidad, Guzmán insistió en "condiciones de trabajo y seguridad"."El problema es que el patio colecta el agua de los techos y los fluviales son muy chicos", explicó en relación a las obras que deberían realizarse para solucionar los inconvenientes."Hace tres años que nos inundamos y hay expedientes que ya no sirven. Estamos en una situación de espera a que nos solucionen el problema para poder trabajar dignamente", completó otro de los empleados, Ricardo Duré.