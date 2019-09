El paro se colectivos urbanos seguirá este lunes

Paraná Buses Paraná propone abonar lo adeudado a choferes para destrabar el conflicto

Paraná UTA ratificó que fue orden de la empresa llevar los colectivos al centro

La medida de fuerza comenzó el pasado viernes 6 cuando las empresas no recibieron el depósito de 5 millones de pesos correspondientes a un Aporte del Tesoro Nacional destinados a abonar parte del dinero descontado a los choferes por las últimas jornadas de huelga. Ese había sido parte de un acuerdo entre Buses Paraná y el gremio. Pero el dinero no fue depositado en tiempo y forma y los trabajadores del volante terminaron en una protesta frente al Municipio con las unidades detenidas y provocando un corte de tránsito en el centro de la ciudad.que hasta el momento no fueron llamados por las empresas y recordó que fueron éstas las que convocaron al paro dando la "orden por GPS".