Otro día sin colectivos: Usuarios piden una solución urgente

Paraná UTA ratificó que fue orden de la empresa llevar los colectivos al centro

Continúa interrumpido el servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná y Área Metropolitana. No hubo colectivos durante el fin de semana y, en principio, este lunes tampoco habrá.La medida de fuerza se dio a conocer este viernes cuando las empresas no recibieron el depósito de 5 millones de pesos correspondientes a un Aporte del Tesoro Nacional destinados a abonar parte del dinero descontado a los choferes por las últimas jornadas de huelga. Ese había sido parte de un acuerdo entre Buses Paraná y el gremio. Pero el dinero no fue depositado en tiempo y forma y los trabajadores del volante terminaron en una protesta frente al Municipio."Ni la empresa ni los choferes tienen la culpa, eso sí, los que pagamos los platos rotos somos los usuarios y encima dicen que los ATN son para pagar los días descontados, son de lo peor", expresó una mujer.Otro usuario dijo que "Yo no digo que deberían trabajar gratis. Pero sería de buen gesto no dejar gente varada. Que den un aviso con suficiente tiempo para que la gente se prepare para lidiar con esta situación"."Hay mil formas de protestar y justo eligen la que más daño hace a la gente el pueblo que es la que les da de comer. Expliquen a ver cómo hacen los chicos que salen de las escuelas y no tienen como volver. ¿Cómo llegan los enfermos y enfermeros a los centros de Salud?, cómo vuelve la gente de su trabajo?", se preguntó otro hombre.La incertidumbre crece con el paso de las horas y los ciudadanos esperan una rápida solución. Este lunes deben retomar sus actividades y el conflicto aún no está resuelto., expresó que "el jueves, la Provincia transfirió al Municipio un ATN que vino de Nación de cinco millones de pesos. Ese dinero iba a ser utilizado para pagar los días adeudados (a los choferes). Y este mediodía, en la secretaria de Trabajo, se firmó el acuerdo sobre cómo se iban a pagar esos días que la empresa había descontado, cuando nos anoticiamos que el Municipio no iba a transferir estos fondos"."Desde el área Contable de la Municipalidad aducen no pueden hacer la transferencia de ese dinero a la cuenta de la empresa porque no especifica para qué es, siendo que un ATN puede ser utilizado para lo que disponga, en este caso, el municipio", dijo., expresó que "esto es un problema interno de ellos, es una realidad que tiene que asumir. Tenemos una ciudad parada, un conflicto latente que se había solucionado en horas del mediodía. A todo esto la municipalidad lo sabía desde el día de ayer que le dinero estaba en las arcas municipales"."La solución ahora corre por otro lado, es muy difícil destrabarlo el tema, se involucra a mucha gente. El Concejo Deliberante debería estar participando. Esto pasa de los cabales normales, no merecemos estar donde estamos, la gente, los choferes ni nosotros mismos, porque desde junio venimos con esto", entendió., explicó que "el miércoles le ingresó a la provincia un aporte del Tesoro Nacional que lo vio reflejado el municipio en las cuentas el día de la víspera"."Al observar el Área Contable el contenido de los ATN, los decretos de la provincia que se referían a la derivación de esos fondos al municipio, se aprecia que no tenían un fin determinado. En el decreto que hace provincia no le asigna que esos ATN iban a tener como destino la asistencia al transporte público en la ciudad de Paraná. Hablaba de asistencia financiera en base a los inconvenientes que pudieran suscitarse en distintas jurisdicciones. Esa situación fue observada por el contador, analizada por el Área Contable y se determinó que era inviable hacer esa transferencia sin una norma respaldatoria", agregó."Seguramente va a haber una reunión para ver qué partida se puede asignar y en qué se puede llegar a asistir para poder llegar a destrabar de una vez por todas este conflicto", finalizó.