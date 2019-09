Palabra de campeón: La lección de vida que dejó "Maravilla" Martínez en Paraná

En la previa a la velada boxística que iba a realizarse esta noche en Paraná, Sergio "Maravilla" Martínez, a través de, dejó un mensaje a los que jóvenes que se inician en el deporte."Uno tiene muchas opciones en la vida, caminos que se le presentan cada día, pero en uno está el decidir bien y el no quedarse quieto", apuntó el ex campeón del mundo y uno de los boxeadores argentinos con mayor relevancia deportiva en los últimos años.Al insistir en "encontrar el camino correcto", Maravilla resaltó "la importancia de las actitudes en la vida, porque la vida es tener ganas de querer hacer cosas".Esta noche, en el Club Ciclista, "Maravilla" Martínez y Ulises "Cloroformo" López iban a enfrentarse en un festival boxístico. Además, de otras interesantes peleas: Emanuel Godoy-Gonzalo Garay; Francisco Kessler- Matías Ormachea; Santiago Aguirre-Cesar Jaime; Nicolás Pagliaruza- Manuel Ian; Ignacio Beber-Federico Britez y la paranaense Milagros Segovia ante Celeste Blanco.Pero antes, el campeón del mundo encomendó a quienes se inician en el boxeo, hacerlo "con pasión y no pensar en el dinero, ni en los cinturones, ni en los títulos"."Hay que pensar que esto es un camino a recorrer, y que será duro si te lo querés tomar en serio", insistió."No sabe quién será el campeón, pero el que más trabaja se acercará al éxito", aclaró. Fue por eso instó los jóvenes a que "disfruten el camino y trabajen mucho; es la única manera de poder acercarse a ser campeón, a tener éxito, a ser feliz"."Buscar la felicidad, porque si no lo das todo, te quedas a media y la felicidad también queda a medio camino", apuntó. También instó a "compartir y ayudar a los demás, porque al final, si llegan o no a ser campeones, es otra historia"."Porque tener o no dinero dista mucho de la felicidad. Que el campeonato sea una consecuencia del trabajo, y lo disfrute", fue el mensaje que dejó a los jóvenes que se inician en el boxeo.