UTA ratificó que fue orden de la empresa llevar los colectivos al centro

A las 14 de este viernes, los choferes del transporte urbano paralizaron el servicio de colectivos en Paraná y comenzaron una medida de protesta que consistió en concentrar las unidades frente a la Municipalidad, y sobre las calles aledañas a Plaza 1º de Mayo.Tras cuatro horas de protesta, retiraron las unidades y dejaron liberado el bloqueo de calles. Fue el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler, quien comunicó aque "esa medida fue tomada por los empresarios"."Ellos mandaron los coches al centro", había asegurado el sindicalista.que los choferes solo obedecieron las ordenes de los empresarios. Y a través de las imágenes de los GPS de las unidades, mostraron los mensajes que recibieron los trabajadores del volantes.A las 13.33hs del viernes, el primer mensaje indicaba: "Sres por favor a medida que van llegando a la cabecera, cortarse y dirigirse a la Municipalidad por medida de fuerza".Y a las 14.50hs, se agregaba: "Todos aquellos que aún no han cortado o estén cerca del centro, vayan a los talleres por favor"."Debido al comunicado de Buses Paraná de que no son responsables de la medida de fuerza, estas son fotos de los GPS donde le avisan a los choferes que corten el servicio y se dirijan a la Municipalidad", aseguró el secretario gremial de UTA, Sergio Groh."Esta medida de fuerza no fue convocada por la Unión Tranviarios Automotor", remarcó.