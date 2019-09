Sin colectivos: unidades en playones de empresas y miles de usuarios afectados

"Es una falta de respeto a los usuarios y a los trabajadores de Transporte"

Después de la llegada de las unidades a la Plaza 1º de Mayo en el mediodía de este viernes,se acercó hasta el lugar en donde están las unidades de la Mariano Moreno.destinados a abonar parte del dinero descontado a los choferes por las últimas jornadas de huelga.Ese había sido parte de un acuerdo entre Buses Paraná y el gremio. Pero el dinero no fue depositado en tiempo y forma y los trabajadores del volante terminaron en una protesta frente al Municipio.Este fin de semana no habrá servicio de colectivos y se estima que tampoco volverán a las calles el lunes sino cuando de efectivice el depósito del dinero.Los problemas lo padecieron comerciantes, estudiantes, docentes, empleados de la administración pública y demás trabajadores que en el medio de la jornada, debieron buscar una solución alternativa para volver a sus hogares."Hasta el mediodía de este viernes todos los involucrados en esta situación estábamos garantizando el servicio hasta para todo el mes de septiembre, pero hubo una situación inesperada, en la que los trabajadores y la empresa no tienen nada que ver", argumentóIndicó a Elonce: "El jueves, la Provincia transfirió al Municipio un ATN que vino de Nación de cinco millones de pesos. Ese dinero iba a ser utilizado para pagar los días adeudados (a los choferes). Y en el mediodía (de este viernes), en la secretaria de Trabajo, se firmó el acuerdo sobre cómo se iban a pagar esos días que la empresa había descontado, cuando nos anoticiamos que el Municipio no iba a transferir estos fondos"., explicó aque "últimamente todo es una complicación en lo que refiere al transporte público de pasajeros, más cuando se habla de asistencia financiera a las empresas"."Hace un tiempo el intendente solicitó el aporte a la nación, una readecuación de fondos para asistir a las empresas con relación a la emergencia que se estaba suscitando y que había motivado los 15 días de paro en agosto. Esa asistencia fue accedida por nación y el miércoles le ingresó a la provincia un aporte del Tesoro Nacional que lo vio reflejado el municipio en las cuentas el día de la víspera", remarcó.Asimismo, dijo que "anoticiados de esas circunstancias y ya habiendo hablado con el área de Tesorería, a sabiendas que hoy se haría la reunión en la Secretaría de Trabajo para definir la pauta y que la empresa iba a contar con esos aportes para paliar en parte las deudas mantenidas con los empleados, en horas de la mañana se habían hecho las normas legales, todos los decretos, para que ese dinero sea transferido a las empresas"."Al observar el Área Contable el contenido de los ATN, los decretos de la provincia que se referían a la derivación de esos fondos al municipio, se aprecia que no tenían un fin determinado. En el decreto que hace provincia no le asigna que esos ATN iban a tener como destino la asistencia al transporte público en la ciudad de Paraná. Hablaba de asistencia financiera en base a los inconvenientes que pudieran suscitarse en distintas jurisdicciones. Esa situación fue observada por el contador, analizada por el Área Contable y se determinó que era inviable hacer esa transferencia sin una norma respaldatoria", agregó."El intendente tenía la voluntad de firmar un decreto para que se nos traslade el ATN que venía del Ministerio del Interior. La gente de Hacienda decía que no se podía hacer, que no iban a convalidar esto porque podían tener algún tipo de inconveniente", relatóPara Lischet "esto es un problema interno de ellos, es una realidad que tiene que asumir. Tenemos una ciudad parada, un conflicto latente que se había solucionado en horas del mediodía. A todo esto la municipalidad lo sabía desde el día de ayer que le dinero estaba en las arcas municipales"."La solución ahora corre por otro lado, es muy difícil destrabarlo el tema, se involucra a mucha gente. El Concejo Deliberante debería estar participando. Está en manos del intendente convocar a una sesión extraordinaria lo más rápido posible, para que el lunes los servicios estén en la calle. Esto pasa de los cabales normales, no merecemos estar donde estamos, la gente, los choferes ni nosotros mismos, porque desde junio venimos con esto", entendió.De la misma manera dijo que "Ricardo Frank estuvo desde primera hora tratando de buscar una solución a esto y el intendente también estuvo con nosotros y el gremio, tratando de ver si con un decreto de él se podía solucionar el problema. Creo que teníamos la alternativa hasta antes de las 13 o 14 horas que podía haberse hecho el depósito. Creo que hubo voluntad del intendente, de Frank y alguien, que no sé por qué no tuvo la voluntad de hacerlo. El acuerdo se alcanzó a firmar y al mediodía, algún diablo puso la cola para que esto no salga".