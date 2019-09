Sin servicio de transporte: Colectivos urbanos se concentran frente al municipio

Paraná El detalle de las calles cortadas en el microcentro por protesta de colectiveros

Sobre los motivos del conflicto

Esta tarde, minutos antes de las 14, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh confirmó aque tras reunirse con las autoridades de la Municipalidad, se les confirmó que "era imposible depositar hoy los fondos". "Por eso vamos a paralizar el servicio y movilizamos a la Municipalidad", resaltó el dirigente.registró en imágenes"Los choferes ya están paralizando el servicio hasta que se cumpla con lo acordado y depositen lo que prometieron", remarcó Groh a"Hasta el mediodía, todos los involucrados en esta situación estábamos garantizando el servicio hasta para todo el mes de septiembre, pero hubo una situación inesperada, en la que los trabajadores y la empresa no tienen nada que ver", argumentó Groh aY en ese sentido, amplió: "El jueves, la Provincia transfirió al Municipio un ATN que vino de Nación de cinco millones de pesos. Ese dinero iba a ser utilizado para pagar los días adeudados (a los choferes). Y este mediodía, en la secretaria de Trabajo, se firmó el acuerdo sobre cómo se iban a pagar esos días que la empresa había descontado, cuando nos anoticiamos que el Municipio no iba a transferir estos fondos"."Desde el área Contable de la Municipalidad aducen no pueden hacer la transferencia de ese dinero a la cuenta de la empresa porque no especifica para qué es, siendo que un ATN puede ser utilizado para lo que disponga, en este caso, el municipio. Y desconocemos por qué el área Contable tomó la decisión de no transferir los fondos", apuntó el representante de los choferes."Es una falta de respeto desde el Municipio, tanto a los trabajadores del transporte como a los usuarios porque no sabemos si es una decisión política o qué está pasando acá", cerró.Los choferes solicitan que se haga efectiva la transferencia de 5 millones de pesos en concepto de un ATN que recibió la Municipalidad para que se abone a los trabajadores.