Choferes aceptaron la oferta y no habrá paro de colectivos en Paraná

Los colectiveros aceptaron el pago de la compensación por días descontados: El 50% se hará este viernes y el resto en tres cuotas, informó ael dirigente de UTA, Sergio Groh. Habrá otra asamblea esta tarde, pero, en principio, el servicio está garantizado.La decisión fue acordada durante una asamblea que se realizó en la mañana de este jueves, en el camping de la UTA en Paraná y de la que participaron los choferes que prestan servicio en el turno de la tarde."Se les dio a conocer la última propuesta de la empresa, porque en un principio, se negaban a pagar los días por la medida de fuerza, tanto los de julio como los de agosto", explicó el secretario gremial de UTA aDe acuerdo a lo que detalló, la oferta de la firma era la de "pagar este viernes el 50% de los días no trabajadores, que en total son 22 días. Y al monto restante lo abonaría en tres cuotas"."Tenemos la posibilidad de reclamar ante la Justicia pero el conflicto tardaría en resolverse hasta un año y medio, y los trabajadores no se reunirían con el dinero en tres meses" (como lo propone la última oferta de la empresa) explicó Groh al confirmar la aceptación del ofrecimiento de Buses Paraná."Por una mayoría unánime, fue aceptada la propuesta" de las empresa. Y resta una asamblea prevista para esta tarde, a las 18hs, para definir la situación. De igual, manera, por el momento, "el servicio está garantizado".De la asamblea había participado el secretario provincial de Trabajo, Fernando Quinodoz, quien anteexplicó que asistió a pedido de la UTA y para evacuar dudas a los trabajadores sobre "propuestas, alcances y homologaciones"."La asamblea y el sindicato son libres y autónomos, y no están obligados a conocer los alcances del Derecho", indicó Quinodoz, al tiempo que confirmó que "están bien asesorados por abogados"."Los empresarios ofrecieron una suma a los efectos transaccionales, sin reconocer hecho ni derecho alguno, sino simplemente para conciliar esta situación", aclaró el funcionario provincial. "No se discute si corresponde o no, descontar días de paro, sino que discuten montos a los efectos conciliadores", insistió.Quinodoz destacó que "los trabajadores debaten con absoluta seriedad y responsabilidad", y prefirió "no hacer observaciones subjetivas sobre los ánimos de los trabajadores porque eso puede generar expectativas verdaderas o falsas con respecto a la continuad del servicio de transporte".